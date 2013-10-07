Как настроить создание полного образа Windows по расписанию

В Windows 8 средства резервного копирования, унаследованные из Windows 7, получили статус устаревших, а в Windows 8.1 Preview их полностью выпилили из графического интерфейса. Впрочем, к выходу RTM Microsoft немного одумалась, но все равно от прежних возможностей остались лишь рожки да ножки.

В частности, старое резервное копирование файлов теперь упразднено полностью, а вместе с ним и создание полного образа системы по расписанию. Однако те, кто знаком с девизом моего блога и не боится командной строки, ничего не потеряли!

Краткий обзор технологий резервного копирования Windows

Постоянные читатели блога хорошо знакомы с материалами о резервном копировании Windows, поэтому я ограничусь кратким обзором технологий, а дополнительную информацию вы найдете по ссылкам в этом разделе статьи.

В Windows 7 возможности резервного копирования состоят из архивации файлов и создания образа системы, в который можно включить произвольные разделы. Для обеих операций предусмотрено выполнение по расписанию, а образ системы также можно создать однократно.





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В Windows 8 архивацию файлов заменила история файлов. В ней не используется сжатие, зато настройка резервного копирования максимально упрощена, а восстановление удобно и наглядно позволяет просматривать все сохраненные версии файлов.





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Однако созданию образа системы адекватной замены в Windows 8 не нашлось. WIM-образ, создаваемый утилитой recimg, заточен под работу функции Refresh Your PC. Она является средством восстановления работы Windows, нежели резервного копирования системы в традиционном смысле. Разница в этих понятиях проявляется как в содержимом создаваемого образа, так и в механизме восстановления, и незнание тонкостей может привести к неожиданным и неприятным результатам.

Средства резервного копирования Windows 7 остались в Windows 8 для сохранения обратной совместимости (в первую очередь с архивами файлов).

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При этом они были несовместимы с историей файлов – стоило настроить старую архивацию файлов или создание образа по расписанию, как история файлов автоматически отключалась. Мне понравилась история файлов, но и лишаться полноценного резервного образа системы я не хотел. Поэтому в какой-то момент я нашел обходной путь, позволяющий совместить привычную возможность создания образов с историей файлов.

Способ, о котором я расскажу сегодня, работает в Windows 7 и Windows 8, а главное — в Windows 8.1. Там он стал еще актуальнее, поскольку в графическом интерфейсе теперь осталось только однократное создание образа системы. Как вы уже поняли, решение не обошлось без командной строки :)

[+] Дальше в программе

Создание образа системы в графическом интерфейсе Windows 8.1

В финальной версии Windows 8.1 из графического интерфейса исчезла старая архивация файлов, но создание образа сохранилось. Вы можете найти его в панели управления запросом история файлов.



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Дальше все будет как в Windows 7, поэтому я не буду повторяться, а лишь выделю орфографическую ошибку, не исправленную еще со времен Windows 8 :)

Создание образа системы утилитой wbadmin

В состав Windows входит утилита wbadmin, с помощью которой можно создавать образ системы из командной строки. В клиентских ОС утилита обладает урезанным набором функций по сравнению с серверными системами, но ее достаточно для создания образа одной командой. Справку по ней вы можете посмотреть, выполнив:

wbadmin start backup /?

Ниже вы видите пример команды, сохраняющей на диске F образ системы, в который включен раздел C, а также все прочие разделы, необходимые для полноценного восстановления Windows на чистом диске.

wbadmin start backup -backupTarget:F: -include:C: -allCritical -quiet

Значения параметров таковы:

-backupTarget – задает букву диска, на котором сохраняется резервный образ в папку WindowsImageBackup. Эта папка автоматически создается в корне диска при создании первого образа, и вручную создавать ее не надо. Напомню, что резервную копию имеет смысл сохранять только на другом физическом диске!

– задает букву диска, на котором сохраняется резервный образ в папку WindowsImageBackup. Эта папка автоматически создается в корне диска при создании первого образа, и вручную создавать ее не надо. Напомню, что резервную копию имеет смысл сохранять только на другом физическом диске! -include – задает буквы диска или пути на основе GUID (перечисляются через запятую) для тех разделов, которые вы хотите включить в резервный образ системы.

– задает буквы диска или пути на основе GUID (перечисляются через запятую) для тех разделов, которые вы хотите включить в резервный образ системы. -allCritical – обеспечивает автоматическое включение в образ всех разделов, необходимых для полноценного восстановления системы, в дополнение к перечисленным в параметре -include. В первую очередь речь идет о разделе, содержащим диспетчер и конфигурацию загрузки, иначе после восстановления система не загрузится . В графическом интерфейсе Windows это выглядело бы примерно так.





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Ситуацию, когда в образ включаются нежелательные разделы, я рассмотрю в конце статьи.

– обеспечивает автоматическое включение в образ всех разделов, необходимых для полноценного восстановления системы, в дополнение к перечисленным в параметре -include. В первую очередь речь идет о разделе, содержащим диспетчер и конфигурацию загрузки, . В графическом интерфейсе Windows это выглядело бы примерно так. Увеличить рисунок Ситуацию, когда в образ включаются нежелательные разделы, я рассмотрю в конце статьи. -quiet – обеспечивает тихое выполнение команды без лишних вопросов.

Запустив команду, вы увидите ход ее выполнения, в том числе и список разделов, включенных в образ. Дальше я покажу, как задействовать утилиту wbadmin для регулярного создания образов.

Регулярное создание образа по расписанию

Для начала я хочу отметить преимущества этого подхода:

Актуальность образа. В аудитории этого блога много опытных пользователей, но даже здесь (исходя из опроса) лишь четверть читателей обладает образом, созданным в течение последних 30 дней. Я же не вижу особого смысла в однократном создании образа системы, поскольку он имеет свойство устаревать по мере установки обновлений и программ, а также изменений в пользовательской среде. Эффективное распоряжение дисковым пространством. Сначала Windows создает исходный образ системы, а затем обновляет его инкрементно.

Я предлагаю вам два варианта создания запланированного задания.

Вариант 1 — Создание обычного задания в планировщике

Этот вариант работает во всех современных ОС Windows. Вы можете воспользоваться графическим интерфейсом планировщика заданий или командной строкой. Второе для меня проще, в том числе и с точки зрения объема инструкций :)

schtasks /Create /TN MyBackup /RL Highest /SC daily /mo 14 /ST 22:00 /TR "wbadmin start backup -backupTarget:F: -include:C: -allCritical -quiet"

Не забудьте указать свои буквы дисков в команде для создания образа.

Задание MyBackup будет выполняться в 10 часов вечера каждые 14 дней (/mo 14). Альтернативно, можно задать расписание на основе недель: /SC weekly /mo 2 /d FRI. В этом случае задание будет выполняться каждые две недели по пятницам. Примеры других вариантов расписания вы найдете в библиотеке TechNet.

Проверить работу задания можно запуском в графическом интерфейсе планировщика или из командной строки:

schtasks /run /TN "MyBackup"

Во время выполнения задания вы можете работать за ПК, поскольку утилита wbadmin сначала делает снимок теневой копии тома, а затем уже на ее основе создает образ. Конечно, во время резервного копирования производительность системы может несколько снизиться.

Вариант 2 — Создание задания, работающего в рамках автоматического обслуживания

Этот вариант работает в Windows 8 и более новых ОС. Его преимущества по сравнению с обычным заданием:

Резервная копия создается только в то время, когда вы не работаете за ПК. Задача выполняется от имени учетной записи SYSTEM, что позволяет создавать резервную копию даже пользователям, постоянно работающим с ограниченными правами.

Этот подход хорошо работает в случаях, когда вместо выключения ПК используется сон. Однако я не советую применять его тем, у кого система редко переходит в режим бездействия (например, вы включаете ПК, работаете на нем не отрываясь, а потом выключаете).

Я приведу лишь пример XML-файла, а подробности вы можете узнать из статьи об автоматическом обслуживании.

Задание, создающее образ по расписанию

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> <Task version="1.4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task"> <RegistrationInfo> <Date>2011-09-01T19:35:38</Date> <Author>Vadim</Author> </RegistrationInfo> <Principals> <Principal id="Author"> <RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel> <GroupId>NT AUTHORITY\SYSTEM</GroupId> </Principal> </Principals> <Settings> <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy> <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries> <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries> <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate> <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable> <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable> <!-- Параметры автоматического обслуживания --> <MaintenanceSettings> <!-- Частота выполнения во время регулярного автоматического обслуживания--> <Period>P14D</Period><!-- каждые 14 дней --> <!-- Крайний срок выполнения задания в рамках экстренного обслуживания, если задание не запускалось во время регулярного обслуживания. --> <Deadline>P21D</Deadline><!-- не позднее, чем через 21 день --> </MaintenanceSettings> <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand> <Enabled>true</Enabled> <Hidden>false</Hidden> <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle> <DisallowStartOnRemoteAppSession>false</DisallowStartOnRemoteAppSession> <UseUnifiedSchedulingEngine>true</UseUnifiedSchedulingEngine> <WakeToRun>false</WakeToRun> <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit> <Priority>7</Priority> </Settings> <Actions Context="Author"> <Exec> <Command>wbadmin</Command> <Arguments>start backup -backupTarget:E: -include:C: -allCritical -quiet</Arguments> </Exec> </Actions> </Task>

В этом примере задание также выполняется каждые 14 дней. Если автоматическое обслуживание не отработало в нужное время, запуск резервного копирования форсируется не позднее, чем через 21 день, о чем выводится сообщение.

Импортировать задание в планировщик вы можете одной командой:

schtasks /create /tn MyBackup /xml "Полный путь к XML-файлу"

Как проверить, работает ли задание

В планировщике журнал событий отключен, и включив его в правой панели, вы сможете узнать время и результат последнего запуска задания.



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Но еще проще и даже важнее посмотреть время последнего обновления образа и его параметры:

wbadmin get versions

Обратите внимание, что в описании образа указано, можно ли развернуть его на «голой» системе (bare metal recovery в английской терминологии). Это результат использования ключа -allCritical.





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Восстановление Windows 8 и 8.1 из резервного образа

Войдите в среду восстановления и последовательно выберите: Диагностика – Дополнительные параметры – Восстановление образа системы. Если вы входите в Windows RE не с загрузочного носителя, потребуется ввести пароль административной учетной записи.

А дальше все будет точно так же, как в Windows 7 – вы сможете восстановить последний образ или указать другой (например, хранящийся в сетевой папке).

Бонус: как справиться с включением в образ нежелательных разделов

Для меня – это самая интересная часть статьи с технической точки зрения :) Используемый выше ключ -allCritical в некоторых случаях может не подойти, хотя вины утилиты wbadmin тут нет. В форуме Windows 7 один из самых популярных вопросов о средствах резервного копирования звучит примерно так: «Почему при создании образа системы в него принудительно включается другой раздел, и как этого избежать?»

Причины включения в образ нежелательных разделов

Основные известные мне причины перечислены в таблице наряду с решениями.

Отмечу, что для однократного создания образа в качестве обходного пути можно временно удалить «проблемную» букву диска в оснастке diskmgmt.msc.

Но этот вариант не годится для резервного копирования по расписанию, а именно в этом контексте я рассматриваю вопрос.

Причина Решение Необходимые для загрузки файлы (MBR) размещены вне системного диска Перенос файлов загрузки на системный раздел

или

Исключение раздела из образа (потребует восстановления загрузки после применения образа) В библиотеки входят папки, расположенные на другом разделе Исключение раздела из образа С системного раздела на другой раздел ведут жесткие или символические ссылки, либо соединения Исключение раздела из образа Файлы, необходимые для работы сторонней службы или драйвера, размещены на другом разделе (пример со службой обновления игры) Поиск по букве диска (D:\) в указанном ниже разделе реестре и удаление программы

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\

или

Исключение раздела из образа Программа или игра установлена на другой раздел Удаление программы. В Windows 10 в Параметры — Приложения есть фильтр по дискам.

или

Исключение раздела из образа

Общим знаменателем решений является исключение раздела из образа. Вопрос лишь в том, как это реализовать в команде wbadmin.

Ключ к решению – правильная формулировка задачи

Казалось бы, можно просто перечислить нужные буквы разделов в параметре -include , но не все так просто! Посмотрите на картинку ниже и представьте, что нежелательным диском является E.

Если использовать ключ -allCritical , в образ включаются все три раздела. Если его не использовать, в образ не попадает раздел System Reserved, содержащий файлы, необходимые для загрузки системы! Конечно, можно назначить ему букву диска в оснастке, но тогда раздел будет «болтаться» в файловом менеджере.

Поэтому правильно задача формулируется не «как исключить разделы из образа», а «как включить в образ раздел с файлами загрузки, если у него нет буквы диска»! И у нее есть элегантное решение ;)

Как определить раздел с диспетчером загрузки

Команда bcdedit показывает необходимую информацию только в том случае, когда диспетчер загрузки находится на томе с назначенной буквой.

Диспетчер загрузки Windows -------------------- идентификатор {bootmgr} device partition=C: description Windows Boot Manager

Это не годится в ситуациях, когда файлы загрузки расположены на разделе «Зарезервировано системой».

Диспетчер загрузки Windows -------------------- идентификатор {bootmgr} device partition=\Device\HarddiskVolume1 description Windows Boot Manager

Путь вида \Device\HarddiskVolume1 не подходит для утилиты wbadmin, потому что она понимает только буквы диска или имена на основе GUID.

На помощь приходит PowerShell!

gwmi win32_volume | where {$_.SystemVolume -eq "true"} | select systemvolume,caption,driveletter,label | fl

Команда опрашивает все тома и выбирает из них только те, на которых есть диспетчер загрузки. Они помечены как системные (systemvolume), а путаницу в понятиях между системным и загрузочным томами я уже разбирал. Результат команды выглядит примерно так:

systemvolume : True caption : \\?\Volume{2f80a0d4-346d-11e1-9268-806e6f6e6963}\ driveletter : label : Зарезервировано системой

Дальше вы с равным успехом можете задействовать параметр caption или driveletter. Кстати, аналогичную задачу можно решить утилитой MultiBoot, но одной командой красивее, не правда ли? :)

И да, уже все готово!

Команда, включающая только необходимые разделы

Осталось свести все вместе в одну команду:

wbadmin start backup -backupTarget:F: -include:C:,\\?\Volume{2f80a0d4-346d-11e1-9268-806e6f6e6963}\ -quiet

В образ попадут только разделы с системой и файлами, необходимыми для ее загрузки. Любопытно, что в этом случае команда wbadmin get versions не сообщает о возможности развертывания образа на «голой» системе, даже если включаются те же самые разделы, что и с ключом -allCritical.

Дискуссия

Тема резервного копирования не слишком популярна у читателей блога, чему свидетельством слабая активность в опросах о свежести резервного образа и ПО для его создания.

Однако эта запись в первую очередь публикуется для опытных пользователей, которые понимают важность наличия резервной копии и не боятся командной строки.

Чтобы никому не было скучно, я предлагаю повернуть дискуссию в другое русло! Напишите в комментариях по одной возможности, потеря которой была самой неприятной при переходе с вашей предыдущей ОС на:

Windows 7 Windows 8 (кроме кнопки «Пуск» :)

Не забудьте при этом указать ОС, с которой вы переходили. И обязательно напишите, как вы вышли из ситуации!